Доллар сдает позиции на межбанке

С начала месяца доллар к гривне подешевел на 4%. Фото: rbc.ua

Доллар на межбанке по сравнению с закрытием предыдущей сессии упал на 4 коп. - до 24,08 грн. В покупке - до 24,06 грн/долл.

Так, в пятницу утрам торги по доллару открылись в диапазоне 24,06 - 24,08 грн. Евро 26,26 - 26,27 грн, передает udinform.com.

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Вчера, 26 сентября межбанк закрылся в диапазоне 24,09 - 24,12 грн/долл.

Национальный банк Украины на 27 сентября установил курс доллара на уровне 24,18 грн. Это на 6 коп. больше, чем было вчера. Американская валюта выросла впервые с 18 сентября. С начала месяца доллар к гривне подешевел на 4%.

В бюджете-2019 доллар к концу года заложили на уровне 29,4 грн. В то же время в проекте бюджета на 2020 год говорится о курсе на уровне 28,2 грн/долл.