Доллар продолжает шокировать украинцев

Доллар подешевел на 10 коп. Фото: Уніан

Национальный банк Украины на 19 сентября установил курс доллара на уровне 24,66 грн. Это на 10 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 4 коп. Стоит 27,26 грн.

Курс российского рубля - 38 коп.

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В обменниках доллар покупают по 24,70 грн, продают по 24,71 грн.

За евро предлагают 27,14 грн. Продают по 27,23 грн.

Российский рубль скупают по 37 коп. Продают по 38 коп.

В бюджете-2019 доллар к концу года заложили на уровне 29,4 грн. В то же время в проекте бюджета на 2020 год говорится о курсе на уровне 28,2 грн/долл.