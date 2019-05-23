Доллар продолжает дорожать

Доллар подорожал на 3 коп. Фото: ТСН

Национальный банк Украины на 24 мая установил курс доллара на уровне 26,33 грн. Это на 3 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 5 коп. Стоит 29,38 грн.

Курс российского рубля - 40 коп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Всемирный банк объяснил, что ждет Украину без денег МВФ

В обменниках доллар покупают по 26,28 грн, продают по 26,34 грн.

За евро предлагают 29,33 грн. Продают по 29,40 грн.

Российский рубль скупают и продают по 40 коп.

Приватбанк подал иск в американский суд против экс-владельца банка Игоря Коломойского. По словам пресс-секретаря Приватбанка Олега Серги, иск подали в Канцелярских суд штата Делавэр.