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пятница, 24 мая 2019 07:10

Доллар продолжает дорожать

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Доллар продолжает дорожать
Доллар подорожал на 3 коп. Фото: ТСН

Национальный банк Украины на 24 мая установил курс доллара на уровне 26,33 грн. Это на 3 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 5 коп. Стоит 29,38 грн.

Курс российского рубля - 40 коп.

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В обменниках доллар покупают по 26,28 грн, продают по 26,34 грн.

За евро предлагают 29,33 грн. Продают по 29,40 грн.

Российский рубль скупают и продают по 40 коп.

Приватбанк подал иск в американский суд против экс-владельца банка Игоря Коломойского. По словам пресс-секретаря Приватбанка Олега Серги, иск подали в Канцелярских суд штата Делавэр.

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