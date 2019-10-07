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вторник, 08 октября 2019 07:10

Доллар приближается к 25 грн

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Доллар приближается к 25 грн
Доллар подорожал на 25 коп. Фото: Depositphotos

Национальный банк Украины на 8 октября установил курс доллара на уровне 24,86 грн. Это на 25 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 31 коп. Стоит 27,33 грн.

Курс российского рубля - 38 коп.

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В обменниках доллар покупают по 25,13 грн. Продают по 25,14 грн.

За евро предлагают 27,37 грн. Продают по 27,56 грн.

Российский рубль скупают по 37 коп. Продают по 38 коп.

В бюджете-2019 доллар к концу года заложили на уровне 29,4 грн. В то же время в проекте бюджета на 2020 год говорится о курсе на уровне 28,2 грн/долл.

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Дата
08
октября

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