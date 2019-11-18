Доллар приближается к 24 грн

 
Ексклюзивы
1/5
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 1521
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
3 Просмотров: 1611
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
Просмотров: 1098
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Просмотров: 10890
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
3 Просмотров: 990
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
1 Просмотров: 1089
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просмотров: 5661
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
2 Просмотров: 1908
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
2 Просмотров: 1107
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1116
Фото
Все фото
7
9
5
16
13
&quot;Сладости надо уметь продать&quot; - кондитер об опыте заработка на веганских конфетах
"Сладости надо уметь продать" - кондитер об опыте заработка на веганских конфетах
Субсидии уменьшат: кого затронут новые правила
Субсидии уменьшат: кого затронут новые правила
Издали книгу, которая предсказывает будущее Украины на 10 лет
Издали книгу, которая предсказывает будущее Украины на 10 лет
Простые решения сложных вопросов: громада взяла в собственность лесопосадки и зарабатывает на этом
Простые решения сложных вопросов: громада взяла в собственность лесопосадки и зарабатывает на этом
Доброволец &quot;Азова&quot; открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Доброволец "Азова" открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Видео
Все видео
Зеленский: Важные вопросы будут решаться на референдумах
Зеленский: Важные вопросы будут решаться на референдумах
"Ты пустил в Украину россиян" - Ляшко напал на Геруса
"Ты пустил в Украину россиян" - Ляшко напал на Геруса
Сеть супермаркетов позволила платить "лицом"
Сеть супермаркетов позволила платить "лицом"
Правительство едет на переговоры с МВФ
Правительство едет на переговоры с МВФ
Премьер рассказал, когда подпишут новое соглашение с МВФ
Премьер рассказал, когда подпишут новое соглашение с МВФ
Интервью
1/5
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 1521
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1062
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1116
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1386
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 4041
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
18 ноября 2019
Просмотров: 333
Мед на дивані
Тягнемо великий алюмінієвий бідон. Володька крекче: — Ох і важкий, зараза. Цікаво, що там? — Мед, — кажу коротко, щоби не ...
вторник, 19 ноября 2019 07:10

Доллар приближается к 24 грн

  Комментировать
Доллар приближается к 24 грн
Доллар подешевел на 9 коп. Фото: Depositphotos

Национальный банк Украины на 19 ноября установил курс доллара на уровне 24,13 грн. Это на 9 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 3 коп. Стоит 26,69 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Аналитик объяснил, чего ждать от доллара до конца недели

В обменниках доллар покупают по 24,23 грн. Продают по 24,29 грн.

За евро предлагают 26,75 грн. Продают по 26,82 грн.

Российский рубль скупают и продают по 37 коп.

По оптимистическим прогнозам в следующем году курс валют составит 24 грн/долл. Среднегодовой курс прогнозируется на уровне 27 грн/долл.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Доллар приближается к 24 грн». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
ноября

В космическом корабле слушали гимн Украины

Самое читаемое
Гороскоп на 18-24 ноября: назвали знаки, которым будет везти больше всех
Гороскоп на 18-24 ноября: назвали знаки, которым будет везти больше всех
 Просмотров: 21087
Гибель украинцев в Польше: родственники назвали жуткую версию трагедии
Гибель украинцев в Польше: родственники назвали жуткую версию трагедии Просмотров: 16839
Какую работу предлагают работникам без опыта
Какую работу предлагают работникам без опыта Просмотров: 13329
Впечатляющий дизайн: 5 признаков грамотного интерьера
Впечатляющий дизайн: 5 признаков грамотного интерьера Просмотров: 12258
Комментатор поиздевался над сборной РФ после разгрома в отборе Евро-2020
Комментатор поиздевался над сборной РФ после разгрома в отборе Евро-2020 Просмотров: 9171
Экономика
Украинские фермеры показали за год хороший экономический результат
Украинские фермеры показали за год хороший экономический результат Просмотров: 162
Отопление и горячая вода подорожают: эксперт назвал причины
Отопление и горячая вода подорожают: эксперт назвал причины Просмотров: 657
Овощи борщевого набора подешевели впервые за 4 года
Овощи борщевого набора подешевели впервые за 4 года Просмотров: 171
Налоги для программистов не вырастут: подробности
Налоги для программистов не вырастут: подробности Просмотров: 180
"Слуги народа" придумали нулевой налог
"Слуги народа" придумали нулевой налог Просмотров: 1656
Больше всего комментируют
8
"На х*й иди" - Портнов жестко крыл матом и угрожал прокурорам(18+)
6
Богдан разочаровался во фракции "Слуга народа"
2
Транслировали Россия 24, поскольку "Володька разрешает": одесское кафе попало в скандал
2
ГБР просит Раду разрешить привлечь Порошенко к уголовной ответственности
2
Оккупанты вернули Украине захваченные корабли
Голосов: 22388
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua