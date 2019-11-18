Доллар приближается к 24 грн

Доллар подешевел на 9 коп. Фото: Depositphotos

Национальный банк Украины на 19 ноября установил курс доллара на уровне 24,13 грн. Это на 9 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 3 коп. Стоит 26,69 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

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В обменниках доллар покупают по 24,23 грн. Продают по 24,29 грн.

За евро предлагают 26,75 грн. Продают по 26,82 грн.

Российский рубль скупают и продают по 37 коп.

По оптимистическим прогнозам в следующем году курс валют составит 24 грн/долл. Среднегодовой курс прогнозируется на уровне 27 грн/долл.