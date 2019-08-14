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четверг, 15 августа 2019 07:10

Доллар подскочил: сколько стоит 15 августа

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Доллар подскочил: сколько стоит 15 августа
Доллар подорожал на 10 коп. Фото: Depositphotos

Национальный банк Украины на 15 августа установил курс доллара на уровне 25,24 грн. Это на 10 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 3 коп. Стоит 28,24 грн.

Курс российского рубля - 38 коп.

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В обменниках доллар покупают по 25,29 грн, продают по 25,37 грн.

За евро предлагают 28,19 грн. Продают по 28,30 грн.

Российский рубль скупают и продают по 38 коп.

К 2020-му доллар в Украине подорожает до 30,6 грн. В конце 2019-го американская валюта в среднем будет стоить 28,8 грн/долл., говорится в исследовании международного рейтингового агентства Fitch.

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Дата
15
августа

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