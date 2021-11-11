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пятница, 12 ноября 2021 07:11

Доллар подорожал, а курс евро резко упал

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Доллар подорожал, а курс евро резко упал
Курс российского рубля - 36 коп. Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины на 12 ноября установил курс доллара на уровне 26,10 грн. Курс вырос на 5 коп. по сравнению с предыдущим банковским днем.

В то же время Евро подешевел на 20 коп., сообщает сайт НБУ. Впервые с июля прошлого года стоит 29,91 грн.

Курс российского рубля - 36 коп.

Польский злотый стоит 6,46 грн.

В обменниках доллар покупают по 26,15 грн. Продают по 26,20 грн.

За евро предлагают 30,10 грн. Продают по 30,25 грн.

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Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. 16 марта прошлого года курс составлял 26 грн. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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