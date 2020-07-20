Доллар подорожает на 10%? Ничего страшного - команда Зеленского

Гетьманцев считает, что девальвация будет стимулом для экономики. Фото: epravda.com.ua

Девальвация гривны на 10% и другие поддерживающими меры будут стимулом для экономики.

"Если говорить о курсе гривны, то по мнению многих экспертов, она переоценена в пределах 10%. Это вопрос, который должен решать Национальный банк. Но ничего страшного в постепенном, медленном просадке гривны в рамках 10% я лично не вижу", - сказал председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев во время онлайн-конференции аналитического центра CASE Украина в понедельник, передает "Интерфакс-Украина".

Он не видит никаких оснований для неконтролируемой эмиссии или резкой девальвации.

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"У нас нет оснований говорить о неконтролируемой эмиссии или резкое падение курса гривны. Этого нет в намерениях главы НБУ и этого нет в намерениях ни у одного из нас", - подчеркнул Гетманцев.

Еще в начале года ставки по гривневым депозитам были на уровне 14-15%. Сейчас их доходность существенно снизилась. Банкам не нужны средства, рассказал Gazeta.ua Алексей Кущ, эксперт по вопросам экономики Института Growford.