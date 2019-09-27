Доллар по 28 грн: НБУ отреагировал на курс валют в бюджете-2020

В Украине проводят политику плавающего обменного курса валют. Фото: Народна Правда

В бюджет-2020 заложили доллар на уровне 28,2 грн. Рост курса валют к этим отметкам зависит от Минфина и правительства, говорит руководитель проектов и программ департамента открытых рынков НБУ Эмал Бахтари.

"Например, есть определенные суммы, которые нужно заплатить в валюте. Какую сумму гривны резервировать под статью? По какому курсу - никто не знает, ведь у нас плавающий курс. Но гораздо хуже иметь иллюзию стабильности", - пояснил он, пишет УНН.

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По словам Бахтари, в Кабмине должны понимать и закладывать определенные цифры при формировании бюджета.

"Важно объяснять людям, что происходит. Повысить уровень их финансовой грамотности", - подытожил он.

В бюджете-2019 доллар к концу года заложили на уровне 29,4 грн. Однако на 27 сентября официальный курс Нацбанка составляет 24,18 грн/долл.