Доллар откатился: курс валют на 18 июня

Доллар подешевел на 4 коп. Фото: www.rbc.ua

Национальный банк Украины на 19 июня установил курс доллара на уровне 26,38 грн. Это на 4 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 24 коп. Стоит 29,52 грн.

Курс российского рубля - 41 коп.

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В обменниках доллар покупают по 26,35 грн, продают по 26,38 грн.

За евро предлагают 29,57 грн. Продают по 29,65 грн.

Российский рубль скупают и продают по 40 коп.

До конца июня доллар продолжит колебаться. Вероятно падение курса до 26 грн. Затем снова рост до 27 грн или чуть выше.