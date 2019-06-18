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Нічого гіршого немає, як потрапити на очі кредиторові. Зараз я позичаю в банку, але він зауважень поки що не робить. А були часи, коли по гроші йшли ...
среда, 19 июня 2019 07:10

Доллар откатился: курс валют на 18 июня

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Доллар откатился: курс валют на 18 июня
Доллар подешевел на 4 коп. Фото: www.rbc.ua

Национальный банк Украины на 19 июня установил курс доллара на уровне 26,38 грн. Это на 4 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 24 коп. Стоит 29,52 грн.

Курс российского рубля - 41 коп.

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В обменниках доллар покупают по 26,35 грн, продают по 26,38 грн.

За евро предлагают 29,57 грн. Продают по 29,65 грн.

Российский рубль скупают и продают по 40 коп.

До конца июня доллар продолжит колебаться. Вероятно падение курса до 26 грн. Затем снова рост до 27 грн или чуть выше.

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Сейчас вы читаете новость «Доллар откатился: курс валют на 18 июня». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

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