Доллар остановился на новой отметке

Доллар подешевел на 2 коп. Фото: Depositphotos

Национальный банк Украины на 18 ноября установил курс доллара на уровне 24,22 грн. Это на 2 коп. меньше, чем было перед выходными.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 6 коп. Стоит 26,72 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

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В обменниках доллар покупают по 24,26 грн. Продают по 24,29 грн.

За евро предлагают 26,73 грн. Продают по 26,81 грн.

Российский рубль скупают и продают по 37 коп.

По оптимистическим прогнозам в следующем году курс валют составит 24 грн/долл. Среднегодовой курс прогнозируется на уровне 27 грн/долл.