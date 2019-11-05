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среда, 06 ноября 2019 07:10

Доллар остановился на новой отметке

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Доллар остановился на новой отметке
Доллар подешевел на 8 коп. Фото: pexels.com

Национальный банк Украины на 6 ноября установил курс доллара на уровне 24,71 грн. Это на 8 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 20 коп. Стоит 27,46 грн.

Курс российского рубля - 39 коп.

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В обменниках доллар покупают по 24,70 грн. Продают по 24,77 грн.

За евро предлагают 27,40 грн. Продают по 27,50 грн.

Российский рубль скупают и продают по 38 коп.

В бюджете-2019 доллар к концу года заложили на уровне 29,4 грн. В то же время в проекте бюджета на 2020 год, подготовленный ко второму чтению, говорится о курсе на уровне 27 грн/долл.

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Дата
06
ноября

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