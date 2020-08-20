Доллар ощутимо подорожал

Доллар подорожал на 17 коп. Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины на 21 августа установил курс доллара на уровне 27,48 грн. Это на 17 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 5 коп. Стоит 32,55 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

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В обменниках доллар покупают по 27,39 грн. Продают по 27,49 грн.

За евро предлагают 32,29 грн. Продают по 32,43 грн.

Российский рубль покупают и продают по 37 коп.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.