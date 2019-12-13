Доллар ощутимо подешевел

Национальный банк Украины на 16 декабря установил курс доллара на уровне 23,49 грн. Это на 7 коп. меньше, чем было перед выходными.
Сообщает сайт НБУ.
Евро подорожал на 1 коп. Стоит 26,25 грн.
Курс российского рубля - 37 коп.
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В обменниках доллар покупают по 23,38 грн. Продают по 23,43 грн.
За евро предлагают 26,01 грн. Продают по 26,09 грн.
Российский рубль скупают по 36 коп. Продают по 37 коп.
По оптимистическим прогнозам в следующем году курс валют составит 24 грн/долл. Среднегодовой курс прогнозируется на уровне 27 грн/долл.
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