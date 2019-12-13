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понедельник, 16 декабря 2019 07:10

Доллар ощутимо подешевел

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Доллар ощутимо подешевел
Доллар подешевел на 7 коп. Фото: Depositphotos

Национальный банк Украины на 16 декабря установил курс доллара на уровне 23,49 грн. Это на 7 коп. меньше, чем было перед выходными.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 1 коп. Стоит 26,25 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

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В обменниках доллар покупают по 23,38 грн. Продают по 23,43 грн.

За евро предлагают 26,01 грн. Продают по 26,09 грн.

Российский рубль скупают по 36 коп. Продают по 37 коп.

По оптимистическим прогнозам в следующем году курс валют составит 24 грн/долл. Среднегодовой курс прогнозируется на уровне 27 грн/долл.

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