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воскресенье, 26 сентября 2021 12:15

Доллар нашел временное равновесие: курс валют

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Доллар нашел временное равновесие: курс валют
Курсы валют в мае этого года / Игорь Тимоць

Наличный курс доллара в банках Украины на следующей неделе, 27 сентября - 3 октября, может торговаться в диапазоне 26,6 / 26,8 грн за доллар.

Американская валюта нашла временное равновесие в украинском. Так считает старший аналитик международной финансовой компании "Альпари" Вадим Иосуб. Об этом пишет РБК.

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"Незначительная и разнонаправленное изменение курсов за неделю свидетельствует, что доллар нашел временное равновесие к гривне у текущих уровней", - говорит аналитик.

По состоянию на утро воскресенья, 26 сентября, "ПриватБанк" покупает доллары по 26,5 грн, а продает за 26,9 грн. На сайте "Ощадбанка" установлен курс покупки - 26,45 грн за доллар, а продажи - 26,8 грн. НБУ на понедельник, 27 сентября, установил курс доллара на уровне 26,6 грн.

В Украине курс американской валюты в течение нескольких месяцев колеблется в пределах 27 грн за доллар.

В проекте бюджета Украины на 2022 курс доллара указанный на уровне 28,6-28,7 грн.

В ночное время 25 и 26 сентября из-за технические работы не будут работать некоторые функции "Приват24". Временно недоступны некоторые операции в "Приват24" для бизнеса.

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