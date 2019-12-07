Доллар может подешеветь

fakty.com.ua

Во вторник, 10 декабря курс доллара может опуститься до 23 грн. Последний раз американская валюта стоила столько в декабре 2015-го.

Об этом сообщает LIGA.net.

Причина - внеплановая и безлимитна распродажа обязательств правительства.

Вечером 6 декабря курс продажи доллара колебался между 23,75 и 23,9 грн.

Гривна продолжает крепнуть за счет следующих факторов:

- 10 декабря Министерство финансов будет продавать 4-летние облигации внутреннего госзайма в гривне. В отличие от предыдущих аукционов, Минфин не будет лимитировать объемы размещения. Банкиры прогнозируют 7-10 млрд грн - около $ 300-400 млн. Такая сумма способна обвалить доллар до 23 грн уже в понедельник-вторник. К концу года Минфин планирует занять около 17 млрд грн. Нафтогаз снова был одним из крупнейших продавцов валюты. Также на рынок заходили большие объемы валютной выручки от металлургов и агроекспортерив.

- Иностранцы с начала 2019 инвестировали в долги украинского правительства $ 3,7 млрд. Предыдущий рекорд был установлен в 2018 году: около $ 350 млн.

Как правило, такими вложениями занимаются не конкретные компании или физлица, а инвестфонды, специализирующиеся на рисковых, но высокодоходных активах. Украина сейчас - именно такая страна: неоднозначная репутация, но ее долги дают один из самых высоких доходов в мире. Похожей популярностью пользуются другие развивающиеся страны, например, Египет и Гана.

Доллар дешевеет из-за высокой доходности гривневых долгов правительства. Для их покупки нерезиденты продают валюту под каждый аукцион Минфина. В некоторых случаях через несколько дней на украинский рынок может зайти сразу $ 400-500 млн. Валюты в экономике становится больше, цена на нее падает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Цена картошки обвалится до полутора гривен за килограмм

То, что курс доллара может опуститься до 23 грн - плохая новость для украинских экспортеров и госбюджета. Первые получают меньше выручки, потому что все их доход - в валюте. Бюджет недополучит часть доходов от таможне, которая собирает импортный НДС исходя из долларовой стоимости товаров. Многие экономисты считают, что НБУ мог бы не допустить такого сильного укрепления гривны - для этого нужно было покупать еще больше валюты в золотовалютные резервы. Но это может развернуть Украину в сторону политики фиксированного курса.