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вторник, 05 января 2021 07:10

Доллар и евро резко подорожали

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Доллар и евро резко подорожали
Доллар подорожал на 16 копеек. Фото: unsplash

Национальный банк Украины на 5 января установил курс доллара на уровне 28,43 грн. Это на 16 копеек больше, чем вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 20 коп. Стоит 34,94 грн.

Курс российского рубля - 39 коп.

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В обменниках доллар покупают по 28,25 грн. Продают по 28,52 грн.

За евро предлагают 34,32 грн. Продают по 34,91 грн.

Российский рубль покупают по 37 коп, продают по 37 коп.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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Дата
05
января

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