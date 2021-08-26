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пятница, 27 августа 2021 07:10

Доллар, евро, злотый: какая валюта подорожала больше всего

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Доллар, евро, злотый: какая валюта подорожала больше всего
Доллар подорожал на 6 копеек, евро - на 17. Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины на 27 августа установил курс доллара на уровне 26,77 грн. Это на 6 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 17 коп. Стоит 31,51 грн.

Курс российского рубля - 36 коп.

Польский злотый подорожал на 3 коп. Стоит 6,88 грн.

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В обменниках доллар покупают по 26,73 грн. Продают по 26,91 грн.

За евро предлагают 31,26 грн. Продают по 31,60 грн.

Российский рубль покупают по 33 коп. Продают по 37.

Польский злотый предлагают по 6,63 грн. Продают по 6,91 грн.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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Дата
27
августа

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