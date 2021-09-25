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понедельник, 27 сентября 2021 07:10

Доллар, евро и злотый: как изменился курс валют после выходных

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Доллар, евро и злотый: как изменился курс валют после выходных
Доллар подорожал на 12 копеек. Фото: pexels.com

Национальный банк Украины на 27 сентября установил курс доллара на уровне 26,64 грн. Это на 12 коп. больше, чем было перед выходными.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 13 коп. Стоит 31,21 грн.

Курс российского рубля - 36 коп.

Польский злотый стоит 6,78 грн.

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В обменниках доллар покупают по 26,6 грн. Продают по 26,69 грн.

За евро предлагают 31,10 грн. Продают по 31,23 грн.

Российский рубль покупают по 35 коп. Продают по 36 коп.

Польский злотый покупают по 6,7 грн. Продают по 6,79 грн.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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