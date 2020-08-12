Доллар дешевеет четвертый день подряд

Доллар подешевел на 7 коп. Фото: Pixabay

Национальный банк Украины на 13 августа установил курс доллара на уровне 27,52 грн. Это на 7 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 16 коп. Стоит 32,39 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

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В обменниках доллар покупают по 27,52 грн. Продают по 27,6 грн.

За евро предлагают 32,18 грн. Продают по 32,27 грн.

Российский рубль покупают и продают по 37 коп.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.