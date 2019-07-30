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среда, 31 июля 2019 07:10

Доллар дешевеет бешеными темпами

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Доллар дешевеет бешеными темпами
Доллар подешевел еще на 17 копеек. Фото: Народна правда

Национальный банк Украины на 31 июля установил курс доллара на уровне 25,08 грн. Это на 17 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 9 коп. Стоит 27,98 грн.

Курс российского рубля - 39 коп.

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В обменниках доллар покупают по 24,90 грн, продают по 25,22 грн.

За евро предлагают 27,71 грн. Продают по 28,18 грн.

Российский рубль скупают по 39 коп. Продают по 40 коп.

К 2020-му доллар в Украине подорожает до 30,6 грн. В конце 2019-го американская валюта в среднем будет стоить 28,8 грн/долл., говорится в исследовании международного рейтингового агентства Fitch.

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