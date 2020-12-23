Долги украинцев по микрокредитам достигли почти 15 млрд грн

Средняя сумма кредита выросла до 3 893 грн. Фото: unsplash.com

На сегодня украинцы задолжали микрокредитным финансовым учреждениям 14,8 млрд грн. В общем за этот год задолженность выросла на 7%, за 2019-й - на 31%.

В прошлом году рынок микрокредитования вырос на 50%. В первом квартале 2020-го рост происходил на уровне 82%. Но после начала карантина он упал до 17%. В 3-м квартале рынок вернулся к показателям 2019 года, свидетельствуют данные "Опендатабот".

Ежемесячно украинцы берут около 960 тис. микрокредитов. Средняя сумма кредита выросла на 5% - до 3893 грн.

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Впрочем, уже с 1 января 2021 года вступают в силу изменения в закон о кредитовании. Согласно ему, размер суммы штрафов и пени не сможет больше 2 размеров суммы, которую получил человек, при условии, что кредит больше 1 минимальной зарплаты. Однако, правило не распространяется на меньшие кредиты. Здесь действует общая норма - размер штрафов не может превышать 50% кредита.

В Украине запустили сериал о процессах управления финансами. В сериале рассказывают, что такое кредит, какие бывают депозиты, что такое фонд гарантирования вкладов и как выбрать банк. В конце сериала зрители смогут пройти тест и получить сертификат, удостоверяющий его знания, полученные во время просмотра курса.