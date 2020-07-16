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четверг, 16 июля 2020 17:37

Доходы украинцев выросли на 11 млрд грн

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Доходы украинцев выросли на 11 млрд грн
С начала 2020 года налогоплательщики подали почти 505 тыс. деклараций. Фото: pixabay.com

Украинцы задекларировали 94,5 млрд грн, что на 11 млрд грн больше, чем в прошлом году.

С начала 2020 года налогоплательщики подали почти 505 тыс. деклараций об имущественном состоянии и доходах, сообщают в Государственной налоговой службе.

Наибольшие суммы задекларировали жители Киева - 43,5 млрд грн, Днепропетровской - 7,5 млрд грн, Киевской - 5,3 млрд грн, Харьковской - 4,6 млрд грн и Одесской областей - 4,3 млрд грн.

В этом году налога на доходы физических лиц заплатили 2,7 млрд грн, военного сбора - 0,4 млрд грн.

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Наибольший прирост налогов произошел в Днепропетровской области. Там оплатили на 71,5 млн грн больше, чем в прошлом году. На Киевщине прирост составляет 37,8 млн грн, а на Львовщине - 27,2 млн грн.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №3851 о государственной поддержке культуры, туризма и креативных индустрий. Документ предусматривает освобождение от налога на прибыль предприятий и НДФЛ культурных грантов, предоставленных для проектов и программ в сфере культуры, туризма и в секторе креативных индустрий.

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