Доходы украинцев рекордно упали

Сбережения украинцев сократились на 17 млрд грн. Фото: unsplash

В 2020 году реальные располагаемые доходы украинцев выросли на 2,6%. Это минимальный прирост за последние 4 года.

Такие данные Госстата передает "РБК-Украина".

Отмечается, что доходы населения составили 3972,4 млрд грн, расходы - 3989,4 млрд грн. Сбережения украинцев сократились на 17 млрд грн. Располагаемый доход в расчете на одного человека составлял 73 355 грн.

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По данным Госстата, реальные доходы украинцев резко упали в 2014 году - на 11,5% и в 2015 году - на 20,4%.

Рост доходов возобновился в 2016 году на 2%, в 2017-м - на 10,9%, к 2018 году - на 10,9%, 2019-м - на 9%.

В феврале 2021 года задолженность по выплате зарплат выросла на 8,1% по сравнению с предыдущим месяцем.