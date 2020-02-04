Доходы Google от YouTube выросли более чем треть

Доходы Google за рекламную выручку YouTube составили $ 15 млрд Фото: Tehnot.com

За четвертый квартал 2019 года доходы Google за рекламную выручку YouTube выросли на 36% и составили $ 15 млрд.

Годовой доход сервиса составил примерно 10% всего дохода компании, сообщает Business Insider.

Соответствующие цифры делают рекламный бизнес YouTube почти в пять раз больше, чем в Facebook, и в более чем шесть раз больше, чем весь Twitch, принадлежащий Amazon.

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Видеосервис имеет 20 млн. Premium подписчиков и 2 млн. пользователей платного телевидения. Их выручка не входит в общую. Она вносится в категорию "другое". Туда же считаются продажи от смартфонов Pixel и "умных колонок" Google Home.

Всего в четвертом квартале выручка Alphabet составила $46 млн, что на 17% больше, чем 2018 года. По данным компании, ее доходы - почти $10,7 млрд.

Alphabet Inc. - конгломерат компаний, созданный 2 октября 2015 года американскими программистами и предпринимателями Ларри Пейджем и Сергеем Брином, в который вошла компания Google и другие компании, которыми они владели через Google.