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пятница, 15 ноября 2019 10:52

Добыча газа в Украине - это вопрос нацбезопасности, а не энергонезависимости - Амир Килани

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Добыча газа в Украине - это вопрос нацбезопасности, а не энергонезависимости - Амир Килани
Представитель Xinjiang Beiken Energy Engineering Co., Ltd в Украине Амир Килани: "Внутренняя добыча газа может дать очень быструю генерацию рост ВВП страны". Фото: Антикор

Увеличения добычи газа в Украине является не столько вопросом энергонезависимости Украины, сколько вопросом национальной безопасности.

Об этом в ходе дискуссионной панели "Что мешает газовой независимости Украины" заявил представитель Xinjiang Beiken Energy Engineering Co., Ltd в Украине Амир Килани.

"До 2015 года это был вопрос энергонезависимости от соседних стран. В данный момент нужно понимать, что в этом есть большая доля экономики. Есть потребление. Есть внутренняя добыча, которая ниже этого потребления. Даже на этой минимальной точке потребления, в которой сейчас Украина находится. Соответственно этот дефицит перекрывается импортом", - отметил он.

Разница между импортом и внутренней добычей газа, по словам Килани, состоит в том, что второе обеспечивает больший доход бюджета страны.

"Потому что импорт - это только НДС, а внутренняя добыча - это также рента. Это рост ВВП, потому что будет работать экономика. Это рабочие места, что позволит не давать высококвалифицированным кадрам, которых в этой отрасли итак дефицит, выезжать из Украины. Что немаловажно, это платежный баланс", - пояснил представитель Xinjiang Beiken Energy.

"Это не только вопрос младшего и старшего брата. Внутренняя добыча может дать очень быструю генерацию роста ВВП страны. Внутренняя добыча газа - это вопрос национальной безопасности", - подчеркнул Килани.

"Если взять сообщения Минфина касательно недовыполнения доходной части бюджета за последние пару месяцев, большую часть занимает недополучение ренты", - резюмировал он.

Деловая столица
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