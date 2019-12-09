До конца недели доллар подешевеет: прогноз аналитика

За неделю доллар может подешеветь на 20-40 коп. Фото: Depositphotos

За прошедшую неделю доллар к гривне подешевел на 1-1,2%. На 9 декабря стоит 23,72 грн.

"На этой неделе доллар продолжит дешеветь. На межбанке будет торговаться около 23,4 гривны. В обменниках валюту будут продавать по 23,3-23,5 гривен за доллар", - пояснил аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

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По его словам, Нацбанк проводит политику плавающего курса.

"Регулятор сознательно не вмешивается в курсообразование, которое происходит на основе рыночного спроса и предложения валюты, и только сглаживает сильные колебания. Политика плавающего курса признана наиболее эффективной. Используется большинством Центробанков экономически развитых и развивающихся стран. Любая альтернативная политика приводит к регулярным валютным кризисам", - говорит аналитик.

В октябре украинцы купили на $25 млн больше, чем продали. В ноябре с удешевлением валюты разница между продажей и покупкой составила вдвое больше - $58 млн.