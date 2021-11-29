До конца года почти миллион человек в селах подключат к интернету

К интернету подключат более 3 тыс. сел. Фото: Pexels

До конца года к интернету подключат около 1 млн человек.

Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров на Online Summit 2021.

К интернету подключат более 3 тыс. населенных пунктов в 670 громадах и более 6 тыс. объектов инфраструктуры.

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"Более миллиона украинцев получат доступ к фиксированному интернету. В рамках этого проекта мы смогли сэкономить сотни миллионов гривен налогоплательщиков благодаря тому, что мы очень прозрачно организовали процесс закупки. На сегодняшний день провайдеры, которые платят налоги, смогли принять участие и подключать населенные пункты", - сказал Федоров.

К концу 2022 года мобильный интернет появится на всех международных дорогах Украины. Об этом заявил сегодня заместитель министра цифровой трансформации Александр Шелест на международном форуме инфраструктуры и транспорта Mintrans.