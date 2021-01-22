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пятница, 22 января 2021 17:01

До апреля денег МВФ не будет: СМИ назвали вероятные условия для нового транша

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До апреля денег МВФ не будет: СМИ назвали вероятные условия для нового транша
Ожидается, что тема цены газа будет отражена в новой редакции меморандума. Фото: unsplash

Для продолжения финансирования Международный валютный фонд выставит ряд новых условий по борьбе с коррупцией, работы Конституционного суда и цен на газ. Поэтому оснований для получения очередного транша раньше, чем в апреле, нет.

Также МВФ может дополнить список структурных маяков, пишет LB.ua.

"Прежде всего говорят о введении регулирования цены газа. МВФ считает, что это "шаг назад" в исполнении ранее взятых обязательств и убедить в обратном экспертов фонда не удалось", - говорится в материале.

Ожидается, что тема цены газа будет отражена в новой редакции меморандума.

"Скорее всего, предварительным условием станет возврат прежней системы ценообразования, то есть отмена регулирования цены, которая должна произойти с апреля. Таким образом, уже можно сказать, что до апреля никаких денег от МВФ не будет", - убеждены в издании.

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В список предварительных условий могут войти вопросы об усилении ответственности за недостоверное декларирование и о работе Конституционного суда.

"Кроме того, до конца марта необходимо выполнить еще один структурный маяк - провести аудит использования средств фонда по борьбе с Covid-19. Но это не все. Список таких маяков - условий, которые являются критериями для оценки выполнения программы при просмотре, может дополниться", - говорится в публикации.

По информации LB.ua, дополнительным маяком может стать изменение Закона "О Нацбанке" в части сокращения полномочий Совета НБУ. Еще одним условием может стать запрет регулятору выходить на вторичный рынок ОВГЗ. Считается, что этот механизм может привести к скрытой эмиссии денег.

Также могут добавить маяки, касающиеся эффективности работы разделенных налоговой и таможенной служб, создания службы финансовых расследований.

Кабмин заявил МВФ, что государственного регулирования цен на рынке газа не будет. Ограничения на уровне 6,99 грн не означает отказа от рынка.

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