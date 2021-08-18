До 1 сертября украинцы должны заплатить налог на недвижимость

К концу августа украинцы должны заплатить налог на квартиры и дома. Если этого не сделать, налоговики начислят большие штрафы.

Платить должны собственники жилья, площадь которого превышает установленную норму, пишет OBOZREVATEL.

Налог начисляется только на площадь для квартиры, превышающей 60 кв.м, а для дома - от 120 кв.м. Если есть и дом, и квартира, то "норма" увеличивается до 180 кв.м.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО Если человек стал владельцем жилья недавно, квитанция придет в 2022 году

Размер налога - 1,5% минималки за прошлый год. Сейчас это 70,8 грн за каждый кв.м. Если площадь квартиры 90 кв. м, то нужно заплатить за 30 кв.м 2,1 тыс. грн.

Если квартира разделена на части и имеет нескольких собственников, то норму будут применять для каждого.

До 1 июля по месту регистрации украинцы получили квитанцию. В ней должны быть указаны размер налога и реквизиты для оплаты. Если такой квитанции нет, это не значит, что не нужно платить налог.

Если площадь жилья превышает указанную норму, но квитанция не поступила, в налоговой по месту регистрации можно уточнить: нужно ли платить за жилье и как получить квитанцию.

Налог за 2020 год выплачивается в 2021-м. Если человек стал владельцем жилья недавно, квитанция придет в 2022 году.

За неуплату налога установили штрафы для тех, кто откажется уплатить в течение 60 дней с момента получения квитанции или не позднее 1 сентября.

Если задержать платеж до 30 дней, начислят штраф в размере 10% долга. Если задержать платеж более чем на 30 дней - штраф составит 20% долга.

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Для тех, кто хочет заплатить, но не имеет на это денег, предусмотрели рассрочку. Для этого нужно обратиться письменно в налоговую по месту регистрации, обосновать сложное материальное положение и попросить рассрочить платеж без штрафа.

Собранные деньги пойдут в местные бюджеты на ремонты дорог, больниц, школ, на реализацию городских проектов.

От уплаты налога на квартиры и дома освобождены многодетные семьи, дети-сироты, дети-инвалиды, владельцы детсадов, школ, религиозные организации, участники ООС и их семьи. За игнорирование сообщения и отказ платить на жилье имеют право наложить арест.