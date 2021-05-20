Дмитрий Ковпак: отзывы про Бизнес с Китаем

Дмитрий Ковпак нашел оптимальную модель для работы и начал собственный бизнес с Китаем

Все что-то продают и все что-то покупают. Не зря есть всем известное выражение: торговля - двигатель прогресса. И именно сейчас, как никогда ранее, самое оптимальное время для старта бизнеса с Китаем. Многому в этом способствовала ситуация в мире, которая ускоренно обучает людей покупать совершенно любые товары в интернете. И развитие в сфере интернет коммерции идет семимильными шагами, а те кто первее всех адаптируется под рынок и найдет лучшие предложения и товары, тот сможет снять все сливки.

Всем известно, что большинство товаров сейчас производят именно в Китае, а потом со своей накруткой, которая порой достигает в 200-300% продают на наших рынках и даже порой не выходя из дома. Эту кухню и всю специфику испытал на себе и отлично знает Дмитрий Ковпак - эксперт по бизнесу с Китаем №1.

Свой путь в сфере бизнеса с Китаем Дима Ковпак начал еще в 2008 году. В то время он был еще одним из первопроходцев в сфере массовой продажи товаров из Китая через интернет. Интернет рынок это было еще что то новое и вызывало у большинства людей страх. Это сейчас люди уже настолько привыкли, что покупают в интернете практически все, начиная от спичечного коробка до автомобиля.

Перед тем как начать обучать бизнесу с Китаем Дима испытал все подводные камни в этой сфере на себе. Ведь тогда практически не у кого было что то спросить ни в отношении того, как продавать, ни в отношении того что продавать и какие есть нюансы и тонкости при взаимодействии с китайцами.

И только пройдя тяжелый путь проб и ошибок и потратив десятки тысяч долларов собственных денег на рекламу и всевозможные тестирования гипотез Дмитрий Ковпак нашел оптимальную модель для работы и начал собственный бизнес с Китаем и очень сильно в этом преуспел.

Узнав про опыт Димы многие начали обращаться к нему за консультациями помощью и содействием и когда это начало обретать массовость - Дмитрий решил создать онлайн школу, которая известна для всех, как: Фабрика по бизнесу с Китаем от Ковпака. Учениками которой только за последние 8 лет стали уже более 9700 учеников из 19 стран мира, которые оставляют свои положительные отзывы про Фабрику на множественных сайтах и форумах в интернете.

Сейчас Фабрика - это авторская программа обучения товарному бизнесу с Китаем онлайн и оффлайн. С 2013 года Дима дорабатывает и улучшает эту программу постоянно. Это профессионально упакованный 7 летний опыт в пошаговый и эффективный алгоритм действий, пройдя который, любой ученик сможет начать собственный бизнес с Китаем и зарабатывать маржу в 200-300% на товарах при минимальных вложениях или даже вовсе без них. При этом на фабрике вас могут обучить не только онлайн продажам, но и офлайн полностью под ключ, что может сэкономить вам десятки и сотни тысяч долларов, если вы только начинаете свой путь в этой сфере.

Дмитрий Ковпак отзывы

Сейчас в интернете вы можете найти сотни отзывов и кейсов о работе Фабрики и про Диму Ковпака. Все ученики продолжают общаться между собой состоя в комьюнити, где они обмениваются собственным опытом и делиться успешными кейсами, которые им удалось достичь пройдя Фабрику по бизнесу с Китаем.

И уже на следующей неделе Дима проведет новый вебинар и набор учеников для тех, кто хочет начать свой бизнес и найти лучшие товары с возможностью высокой наценки и надежных поставщиков, информацию о которых вы получаете во время прохождения обучения у Димы.