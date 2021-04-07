Для украинцев ввели годовой тариф на газ

С 1 мая текущего года по умолчанию введут годовую цену газа для всех бытовых потребителей. Фото: unsplash

Украинцы смогут платить за природный газ в течение года фиксированную цену, предложенную поставщиком.

Тариф будет действовать с 1 мая текущего года по 30 апреля следующего года, говорится в соответствующем постановлении Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

В то же время поставщики природного газа смогут предлагать другие коммерческие предложения бытовым потребителям.

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"С 1 мая текущего года по умолчанию введут годовую цену газа для всех бытовых потребителей. Это избавит их от турбулентности ценовых колебаний. При этом процедура смены поставщика остается простой и открытой. Также предусматривается возможность для потребителя менять годовой продукт на любой другой, который предложит поставщик", - сказал глава НКРЕКП Валерий Тарасюк.

В начале апреля из-за того, что после отопительного сезона страны начали пополнять запасы газа, его стоимость в Европе достигла рекордной отметки за 7 недель. За 1 тыс. куб. м на голландском хабе TTF брали $233.