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среда, 04 сентября 2019 12:24

Для программистов придумали новый налог

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В правительстве предложили создать Фонд развития человеческого капитала для IT-отрасли.

"Средства этого фонда пойдут на стипендии для талантливых студентов, гранты для молодых ученых и создание образовательной инфраструктуры", - заявил премьер-министр Алексей Гончарук, пишет Економічна правда.

Автор: Економічна правда
  Предложили ввести специальное налогообложение для ФЛП в IT-отрасли.
Предложили ввести специальное налогообложение для ФЛП в IT-отрасли.

По словам главы Государственной налоговой службы Сергея Верланова, надо ввести специальное налогообложение для ФЛП в IT-отрасли. Кроме единого сбора 5%, военного 1,5% и единого социального взноса из двух минимальных зарплат, ввести налог на развитие человеческого капитала.

Налог на развитие человеческого капитала с 1% в 2020-м вырастет до 5% в 2024-м. Деньги будут поступать в Фонд, которым будет руководить IT-отрасль.

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Переход на такую ​​форму налогообложения добровольная, объяснил Верланов.

Автор: Економічна правда
  Предложили ввести специальное налогообложение для ФЛП в IT-отрасли.
Предложили ввести специальное налогообложение для ФЛП в IT-отрасли.

"Это позволит через 10 лет увеличить экспорт отрасли с 3 миллиардов долларов до 10. Количество работников в области вырастет с 165 до 650 тысяч человек", - уверен премьер Гончарук.

На начало 2019-го количество ФЛП в IТ-сфере выросло на 40,7 тыс., или на 45%. Больше всего их находится в Харьковской, Киевской и Львовской областях.

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Дата
04
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