Для национального авиаперевозчика у "Антонова" планируют купить самолеты

Соглашение планируется заключить в первом-втором кварталах 2022 года. Фото: opk.com.ua

Министерство инфраструктуры может купить первые пять самолетов Ан-158 у госпредприятия "Антонов" для национального авиаперевозчика "Украинские национальные авиалинии".

Об этом сообщила пресс-служба Мининфраструктуры.

Контракты могут быть подписаны в первом-втором кварталах 2022 года.

Для "Украинских национальных авиалиний", единственным владельцем которых является государство, нужны разные классы самолетов. Для региональных и среднемагистральных перевозок мы рассматриваем Ан-158, идеально подходящий для перелетов в пределах Украины", – сказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

В "Антоне" ожидают, что контракты подпишут непосредственно между ДП и "Украинскими национальными авиалиниями".

"Ан-158 – отличный самолет на 99 кресел. Мы готовы в течение следующих трех лет по заказу Мининфраструктуры и национального авиаперевозчика построить пять таких самолетов. При этом первый самолет – в течение первого года", – подчеркнул генеральный директор Укроборонпрома Юрий Гусев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рада приняла госбюджет на 2022 год - не забыли о "вовиной" тысяче и университете

ГП "Антонов" входит в состав "Укроборонпрома".

В Украине хотят создать авиахаб для модернизации пассажирских самолетов в грузовые. Также будет национальный авиаперевозчик – "Украинские национальные авиалинии". Об этом сказал президент Владимир Зеленский в четверг на форуме "Большая стройка: авиация и туризм" в аэропорту "Борисполь".