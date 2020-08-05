Для детей ФЛП урезали выплаты почти на 50 млн грн: куда пойдут деньги

Выплачивать средства для детей ФЛП, возраст которых составляет до 10 лет, начали в мае. Фото: pixabay.com

Кабмин урезал выплаты для детей ФЛП на 48,4 млн грн. Эти средства пойдут на расходы в сфере приватизации госимущества.

Правительство одобрило соответствующий проект постановления на заседании 5 августа.

Средства выделят Фонду государственного имущества из фонда борьбы с Covid-19 для частичного восстановления расходов по бюджетной программе в сфере приватизации госимущества, пишет "РБК-Украина".

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На эту же сумму сократили расходы по программе "Выплата пособий на детей физическим лицам-предпринимателям, которые выбрали упрощенную систему и относятся к 1 и 2 группам плательщиков единого налога".

Выплачивать средства для детей ФЛП, возраст которых до 10 лет, начали в мае.

Из 64,7 млрд грн в Фонде по борьбе с коронавирусом осталось 3,2 млрд грн, или 5% от всех средств.