Дистанционную и надомную работу узаконили: что это значит для работников и работодателей

Не все работники могут работать дистанционно. Фото: pexels.com

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №4051, который регулирует дистанционную работу украинцев.

Что предусматривает закон?

Документ четко определил понятие дистанционной и надомной работы.

Дистанционная работа - это работа по собственному графику, в любом месте по выбору работника. Может использоваться как собственное оборудование, так и предоставленное работодателем.

Надомная работа - человек работает по месту жительства, график работы устанавливает работодатель. Оборудование также предоставляет он.

Появилось понятие - гибкий режим рабочего времени. Его можно устанавливать, по письменному согласованию между работником и собственником предприятия, на время или бессрочно. Работник сам решает, когда начинать, заканчивать работу, делать перерыв на обед.

Насколько он своевременный?

Понятие дистанционной работы и гибкого графика в украинском законодательстве появились весной 2020 года, когда правительство ввело карантин из-за пандемии коронавируса.

"Поправки в Трудовой кодекс были очень своевременными. Они дали возможность быстро перевести работников на дистанционную работу в условиях жесткого карантина. Нововведением закона стало выделение надомной работы - когда рабочее место работника перемещается к нему домой. Новый закон по сути расширил возможности для оформления трудового договора с дистанционным или надомным работником не только во время пандемии. Прописали ответственность за безопасность труда, обеспечение работника средствами производства", - рассказала Gazeta.ua экономистка" Центра экономической стратегии "Анна Сахно.

"Это решение могли принять и раньше. Карантин начался год назад и все это время люди работали удаленно. Этот закон нужен, потому что он прописывает определения, которые помогают более корректно определять вид работы в трудовых спорах или судебных делах. Основной позитив - он конкретизирует само явление дистанционной работы", - говорит основатель компании" Borsch Рекрутинг будущего "Сергей Марченко.

"Своевременное решение. Многие компании уже отказались от офисов. Удаленная работа экономит время сотрудников - они не тратят время на дорогу. А для компаний это означает экономию на аренде, коммунальных услугах и т.д.", - отметила Антонина Стадник, HR Generalist компании UAPAY.

Что значит для работодателей, работников?

Для работников положительным является возможность выбора формы труда, а в случае дистанционной работы - еще и самостоятельное распределения рабочего времени, отметила Любовь Лысенко, адвокат бюро "Анастасии Гурской".

"Однако для работодателей есть минусы. В частности, надо проверять жилищно-бытовые условия работника. Не на каждом предприятии есть профсоюз, не установлен порядок фиксирования результатов проверки. Владелец самостоятельно решает, каким образом поручать работнику работу и как контролировать ее выполнение. Обеспечивает достоверный учет выполненной работы. Фактически работодатель по своему усмотрению будет контролировать выполнение работы. Положительный момент - не надо снимать офис, можно привлекать к работе работников с других городов", - говорит Любовь Лысенко.

По мнению экспертов, больше выигрывают работники. Работодатели же столкнутся с рядом проблем.

"Крупные компании уже делятся собственным опытом организации дистанционной и надомной работы, которую успешно реализовывали еще до внесения изменений в законодательство. Когда закон вступит в силу, проще оформлять такие формы работы, а права работников будут более защищенными. Работодателям нужно будет разрабатывать новые механизмы контроля выполнения работы. Общение между работниками будет существенно ограничено, поэтому придется искать новые формы для обеспечения единства команды, получение обратной связи об условиях работы и т.д. ", - добавила советник юридической фирмы EXPATPRO Татьяна Ященко.

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Закон предусматривает в надомном режиме работы "фиксированное рабочее место". Что это значит?

"Работник должен все рабочее время находиться дома. В этом случае компания может обеспечивать работника рабочими инструментами. Например, если это швея, то компания предоставляет ей швейную машинку. Она будет работать на оборудовании компании, которое установят у нее дома. Соответственно, закон предоставляет работодателю больше прав контроля. Если дистанционно человек может работать с любой точки, то надомная работа предполагает, что у работника дома есть конкретное рабочее место и оно оборудовано должным образом", - пояснил Сергей Марченко.

"В режиме надомной работы рабочее место действительно "фиксируется". Это может быть квартира, дом или нежилое помещение - по договоренности с работодателем. К тому же, на надомного работника распространяются правила внутреннего распорядка предприятия. Например, рабочий день длится с 9 до 18. В случае дистанционной работы работника применяется гибкий график", - подчеркнула Анна Сахно.

Антонина Стадник отмечает, что все зависит от договоренности с работодателем.

"Вряд ли будут жестко фиксировать рабочее место в пределах квартиры. Более того - по договоренности может быть несколько фиксированных рабочих мест", - говорит она.

Как будут следить за количеством отработанных рабочих часов?

В законе не прописано, как руководители будут следить за количеством отработанных рабочих часов.

"Существуют менеджерские практики, когда работники фиксируют время, затраченное на выполнение задания, или пишут ежедневные отчеты. Но здесь стоит учесть психологические факторы. Исследования показывают, что те, кто работают дистанционно, в среднем работают дольше, чем их коллеги в офисе ", - рассказала Анна Сахно.

В законе прописано понятие - "период отключения": время, когда дистанционный работник имеет право не отвечать на рабочие звонки и письма.

"Такие нормы ввели в Европе. Потому социологические опросы выявили, что необходимость быть постоянно на связи, является одной из главных причин профессионального выгорания", - отмечает експертка.

По словам Сергея Марченко, сейчас существует много технических возможностей следить за количеством отработанных часов.

"Люди, которые работают за компьютером - их рабочее время может фиксироваться специальными программами. Некоторые позволяют руководителю в любое время посмотреть, что у работника на мониторе ", - пояснил он.

"Возможен и другой вариант: компания ставит перед рабочим задачи и указывает дату, время выполнения. Тогда работодателя уже не интересует вопрос, когда именно работник его выполнит - в рабочее или нерабочее время ", - добавила Антонина Стадник.

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Нововведение дает возможность работать дистанционно женщинам в декрете, беременным. Им легче будет найти работу?

На условиях удаленной работы могут работать беременные женщины, работники, имеющие ребенка в возрасте до 3 лет или осуществляющие уход за ребенком в соответствии с медицинским заключением до достижения им 6-летнего возраста. Также работники, имеющие 2 или более детей в возрасте до 15 лет или ребенка с инвалидностью, родители лица с инвалидностью с детства подгруппы А, I группы, лица, взявшие под опеку ребенка или лицо с инвалидностью, отмечает адвокат Любовь Лысенко.

"Это должно положительно повлиять и увеличить количество трудоустроенных лиц, повлиять на социальную защиту указанной категории граждан", - убеждена она.

С адвокатом согласна экономистка Анна Сахно.

"Однозначно это будет способствовать трудоустройству беременных, женщин с маленькими детьми. Мы проводили исследования в позапрошлом году, где опросили женщин, которые не работают, о причинах их незанятости. 56% ответили, что хотели бы работать, если бы была возможность делать это дистанционно или на условиях неполной занятости. К тому же, из-за пандемии работодатели стали лояльнее относиться к просьбе работников выполнять работу дистанционно. А теперь такая форма трудовых отношений прописана на законодательном уровне. К тому же, возможность работать дистанционно смягчит выбор женщины между семьей и карьерой. Работая дистанционно, матери смогут самостоятельно распределять время между работой и семейными обязанностями. Подстроят свой график под расписание работы детского сада. Потому что много опрошенных женщин назвали это как одну из причин своего незанятости – из-за работы не успевали забирать ребенка. Это привлечет большее количество женщин на рынок труда", - рассказала она.

Сергей Марченко считает, что закон решит проблему с трудоустройством всех льготных категорий граждан.

"Самые большие льготы имеют инвалиды - их почти невозможно уволить. Поэтому работодатели стараются не нанимать таких людей на работу, потому что потом будет много проблем. К тому же не все офисы оборудованы для передвижения инвалида. Теперь, когда они могут работать из дома, это решит многие проблемы", - уверяет эксперт.

Какие плюсы и минусы показал вынужденный переход на дистанционную работу?

"Плюсы в том, что люди, которые работают дистанционно, стали более счастливыми. Они больше времени уделяют своей семье. Меньше времени тратят на дорогу, экономят деньги на обедах в кафе. Если говорим о таких крупных городах, как Киев, Харьков, Днепр, то иногда работникам приходится добираться по 3 часа в одну сторону. Работодателям это тоже выгодно, потому что они могут экономить на коммунальных услугах, арендовать небольшие офисы ", - объясняет Сергей Марченко.

С другой стороны, многие компании отмечают, что на удаленной работе теряется эффективность труда.

"Даже не потому, что нельзя проконтролировать. А потому, что люди любят работать вместе. Иначе теряется взаимодействие, командный дух, чувство коллектива. То, для чего в принципе и идут на работу в крупные компании. И поэтому многие выгорают. Плюс, не надо забывать, что семья в этом случае часто начинает занимать в жизни много места. Не все могут наладить такое взаимодействие со своими домашними, чтобы в покое выполнять рабочие задачи. Когда работаешь из дома, то очень важно выделить себе специальное рабочее место", - рекомендует эксперт.

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Перспективы дистанционной работы в Украине. Появится больше таких вакансий?

"Однозначно отдаленных вакансий стало больше. Рынок труда начал активизироваться с конца сентября и сейчас число вакансий даже превышает количество кандидатов, особенно в сфере ИТ. Кроме того, многие оценили и понял принцип фриланса, поэтому перспективы удаленной работы будут только расти ", - отметила HR Антонина Стадник.

По прогнозам экспертов, количество вакансий удаленной работы будет расти.

"Социологические опросы показывают, что все больше компаний в Украине и мире готовы давать своим работникам возможность иногда или постоянно работать удаленно. Есть примеры, когда компании сокращают арендные площади, создают системы бронирования офисных мест для сотрудников. Предложение дистанционной работы также растет. Проанализировали украинские сайты поиска работы: доля вакансий, имеют примечание о возможности выполнять работу дистанционно, растет. Сейчас составляет 4% от всех вакансий ", - рассказала Анна Сахно.

Впрочем, не все работники могут работать дистанционно.

"Стоит отметить, что перспективы дистанционной работы касаются только небольшой доли занятых в экономике. По оценкам, около 60-65% людей в Украине занято в сферах, где выполнение работы дистанционно затруднено или невозможно. Актуальным стало внедрение надомной работы как отдельной формы трудовых отношений. Это могут быть операторы колл-центров (при наличии необходимой аппаратуры), сборщики небольшой продукции (при условии предоставления работодателем оборудования) и др. Какая-то доля людей, что не могли работать из-за карантина, смогут перейти на надомный формат работы", - подытожила експертка.

Для украинцев разграничили понятия надомного и дистанционного труда. Соответствующий законопроект поддержали во 2-м чтении на заседании Верховной Рады. Согласно документу, удаленную работу выполняют вне помещений работодателя в любом месте по его выбору и с использованием информационно-коммуникационных технологий. Надомной работой будут называть ту, которую работник выполняет по собственному месту жительства или в других заранее выбранных им помещениях.