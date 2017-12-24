"Дискриминация в голове работодателя будет оставаться в дальнейшем" - эксперт о перечне "неженских" профессий

Эксперты считают, что отмена перечня запрещенных для женщин профессий существенно не изменит ситуацию на рынке труда Украины.. Фото: Українські Новини

Разрешение женщинам работать по 450 профессиям, которые были запрещены ранее, - вынужденный шаг государства. Он вызван тотальным дефицитом кадров, считает Инна Новицкая, эксперт в области управления персоналом в компании "Нова персона".

Среди причин нехватки работников называет трудовую миграцию, старение нации, требовательность молодого поколения к условиям работы. Также - отмена льгот на предприятиях, где за вредные условия труда люди могли раньше выходить на пенсию.

"Благодаря отмене перечня запрещенных для женщин профессий ситуация может измениться только в небольших городах, которые существуют благодаря определенному предприятию. Там, как правило, почти отсутствует выбор работы, и женщины могут идти даже на вредное производство. Больше всего это может проявиться в восточной и центральной частях Украины", - сказала Новицкая.

В других регионах, по словам экспертки, женщины больше ориентированы на работу в сфере обслуживания и IT.

"Недостаток кадров заставит предпринимателей повышать заработную плату. Если раньше нормальным считалось повышение зарплаты на 10-15% в конце года, сейчас этим не обойдутся. Быстрее других увеличить зарплату смогут те фирмы, которые работают на экспорт", - добавила Инна Новицкая.

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Карьерный консультатнт Татьяна Волошина считает, что принятый Верховной Радой документ не повлияет на ситуцию трудоустройства в Украине.

"Определенная дискриминация в голове работодателя есть и будет оставаться в дальнейшем - независимо от законодаства. Работодатель может сознательно не рассматривать резюме, и никто никогда не докажет, что проигнорировал лишь по той причине, что кандидат на должность - женщина. Но со временем изменения могут произойти в голове людей. Они поймут, что государство поощряет равенство", - сказала Волошина.

21 декабря Верховная Рада отменила приказ, по которому женщинам запрещалось быть водителем автобуса, машинистом метро, ​​пожарным, работать на химических и электротехнических производствах, в сфере металлургии, на литейных и других работах. В целом документ ограничивал доступ женщин к 450 профессиям. Депутат Ирина Суслова принятое решение считает победой за свободу выбора и равенство женщин и мужчин.