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понедельник, 07 февраля 2022 11:18

Дети от 14 лет теперь могут получить тысячу за вакцинацию

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Дети от 14 лет теперь могут получить тысячу за вакцинацию
Деньги теперь можно потратить на обучающие программы. Фото: Pexels

С сегодняшнего дня украинцы от 14 лет могут получить 1 тыс. грн за вакцинацию от коронавируса.

Об этом сообщает Минцифры.

Чтобы получить деньги, нужно открыть карту "єПідтримка" в одном из банков-партнеров и подать заявку в приложении "Дія". Это следует сделать в разделе "Услуги".

Тысячу теперь можно потратить на образовательные курсы для себя или своего ребенка, спортивные товары и канцтовары.

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В министерстве сообщили, что на сегодняшний день в рамках программы "єПідтримка" подали более 8,2 млн заявок, оформили 9,3 млн карт и потратили 2,5 млрд грн.

Украинцы начали получать тысячу за вакцинацию с 19 декабря 2021 г. и за это время потратили 2,5 млрд. грн. Больше всего покупали книги. В общей сложности украинцы подали уже 8,1 млн заявок на получение 1000 грн.

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