Дети физических лиц-предпринимателей получат помощь от правительства

С бюджетного фонда борьбы с Covid-19 Кабмин выделил 1,6 млрд грн.
Средства направят на помощь для детей физических лиц-предпринимателей, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.
Благодаря такому решению правительства, будет возможность провести выплаты помощи на 414 тыс. детей с 337 тыс. физических лиц-предпринимателей.
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Речь идет о ФЛП, которые избрали упрощенную систему налогообложения и относятся к первой и второй группе плательщиков единого налога.
Большинство этих физических лиц-предпринимателей работают в сфере услуг.
6 млрд грн финансовой помощи Фонду общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы выделил Кабинет министров. Правительство приняло соответствующее постановление. Также утвердили порядок, по которому будут использовать эти средства.
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