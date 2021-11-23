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вторник, 23 ноября 2021 14:22

Десятки тысяч украинцев потеряли работу из-за завоза вагонов из России

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Десятки тысяч украинцев потеряли работу из-за завоза вагонов из России
Завоз в Украину изношенных и списанных грузовых вагонов из России привел к коллапсу украинского вагоностроения. kremen.today

Завоз в Украину изношенных и списанных грузовых вагонов из России привел к коллапсу украинского вагоностроения, одной из важнейших отраслей промышленности.

Все началось в 2016 году, когда в России был принят приказ о списании вагонов с превышенным сроком нормативной эксплуатации, на которую дается гарантия завода-производителя. Об этом заявил генеральный директор Кременчугского сталелитейного завода Ростислав Дубров, выступая на KUKHAR Discussion Court.

"Это было сделано в государственных интересах. Россия поддерживает свою вагоностроительную отрасль", - объяснил Дубров.

После этого несколько крупных украинских компаний купили у России более 30 тыс. старых списанных вагонов.

"А украинские предприятия за этот период (2016-2020 гг.) производят 35 тыс. вагонов - за пять лет. Причиной падения производства является поступление этих старых вагонов", - подчеркнул он.

Директор ККС напомнил, что в 2011-2012 годах выпускалось 50 тыс. вагонов в год. В январе-сентябре текущего года производство грузовых вагонов в Украине составило всего 1394 шт.

"Чем это грозит отрасли? Прежде всего, потерей кадров. На 66% сократилось количество работающих по сравнению с 2011-2012 гг. Причем уходят прежде всего те, кто в состоянии изменить профессию. Целые поколения, династии, работавшие на вагоностроительных заводах Украины - они сегодня прерываются", - сказал директор КСЗ.

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По его словам, сейчас на вагоностроительных заводах работают либо пенсионеры, либо люди предпенсионного возраста. Но возможность восстановить кадровый потенциал есть.

"У нас есть год. Через год даже те, кто сегодня работает, потеряют уверенность, что что-то может измениться", - заявил директор КСЗ.

По его мнению, реанимировать отрасль можно путем принятия в Украине аналогичного приказа о списании старых вагонов и за счет выполнения президентской программы "Большая стройка: Новая украинская железная дорога".

"Мы сегодня кричим, что эта программа нужна, иначе мы потеряем эту отрасль и Украина станет зависимой от соседей. Потому что никто в Европе, Америке или Китае не производит вагоны по украинскому стандарту. У нас свой стандарт - 1520, по которому и производят вагоны", - сказал директор ККС.

Министерство инфраструктуры совместно с УЗ планирует запустить программу постепенного ограничения срока эксплуатации вагонов и строительства новых вагонов вместо списанных. С этой целью Мининфраструктуры разработало и опубликовало проект приказа о порядке списания изношенных вагонов.

Кабинет министров разрешил использовать частные локомотивы на железной дороге. Привлечение поездов негосударственных компаний позволит частично решить вопрос дефицита подвижного состава в Укрзализныце.

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