Дешевые яблоки исчезнут с прилавков: назвали цену

Нынешняя максимальная цена фруктов в 22 грн может вырасти еще на 3 грн. Фото: unsplash

К маю цены на яблоки могут вырасти на 10-15%.

Фруктов нет не только в украинских поставщиков, но и в зарубежных, рассказывает эксперт плодоовощного рынка Александр Хорев в эфире канала "Украина 24".

"Дешевые яблоки до конца сезона на полках супермаркетов будет сложно увидеть. Их нет также в ближайших странах-поставщиках - Молдове и Польше. Цены на качественное яблоко в Украине до мая могут вырасти на 10-15 процентов", - говорит Хорев.

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По его словам, нынешняя оптовая цена фруктов в 22 грн может вырасти еще на 3 грн.

"В супермаркетах и ​​на рынках цены будут выше, в зависимости от наценки продавцов. Если повторятся погодные условия прошлого года, яблоко будет дорожать, пока на рынке не появятся новые источники витаминов для населения - ягоды, ранние отечественные фрукты", - добавил эксперт.

Потребительская инфляция ускорилась до 7,5% в годовом измерении. В январе этот показатель был на уровне 6,1%.