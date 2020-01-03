Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки

Государственные банки необходимо расчистить от проблемных кредитов. Фото: ua.news

Государственные банки не имеют достаточно ресурса для кредитования населения, объясняет Gazeta.ua эксперт по вопросам экономики Института Growford Алексей Кущ.

"Они активно вкладывают средства в облигации внутреннего государственного займа, проводят операции с депозитными сертификатами Национального банка. На самом деле являются заложниками государственной политики в стране. Высокой остается учетная ставка НБУ, нет программ компенсации процентных ставок по кредитам малого и среднего бизнеса", - говорит экономист.

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По его словам, государственные банки - чемпионы по уровню проблемных кредитов.

"Стресс-тестирование Нацбанка показало недостаточность капитала Укрэксимбанка и Ощадбанка в размере 25 и 40 миллиардов гривен соответственно. Если в ближайшее время банки не расчистить от токсичных активов и не определить секторальные ниши кредитования, то не стоит ждать широких программ. Например, Приватбанк должен кредитовать малый и средний бизнес, Ощадбанк - население, Укрэксимбанк - экспортные операции. Что видим сейчас? Ощадбанк выдает кредиты как населению, так и государственным компаниям, крупным предприятиям", - резюмировал Кущ.

С 13 декабря 2019-го Нацбанк снизил учетную ставку с 15,5% до 13,5%. Это связано с меньшими темпами роста цен. В годовом измерении инфляция в ноябре замедлилась до 5,1%. Этому способствовало укрепление курса гривны, низкие цены на энергоресурсы, расширение предложения отдельных продуктов питания.