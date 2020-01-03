 
Ексклюзивы
1/5
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Просмотров: 297
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
Просмотров: 639
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
1 Просмотров: 891
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
Просмотров: 27918
Порошенко повторил ошибку Зеленского - политолог
Порошенко повторил ошибку Зеленского - политолог
6 Просмотров: 4266
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
1 Просмотров: 6489
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
4 Просмотров: 1854
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Просмотров: 26883
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2511
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
2 Просмотров: 2250
Фото
Все фото
9
3
13
3
3
В месяц на базарах можно выторговать до 20 000 гривен — киевляне рассказали об особенностях бизнеса на собственных крафтовых сырах
В месяц на базарах можно выторговать до 20 000 гривен — киевляне рассказали об особенностях бизнеса на собственных крафтовых сырах
Показали протокол по газу с Россией
Показали протокол по газу с Россией
&quot;Труднее всего найти поставщиков&quot; - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Показали новые 50 и 200 грн
Показали новые 50 и 200 грн
Нацбанк выпустил монеты необычной формы
Нацбанк выпустил монеты необычной формы
Видео
Все видео
Коболев рассказал о рисках газового контракта
Коболев рассказал о рисках газового контракта
Раскрыли подробности договоренностей с РФ по газу
Раскрыли подробности договоренностей с РФ по газу
Нафтогаз отозвал иск против Газпрома
Нафтогаз отозвал иск против Газпрома
Зеленский анонсирует доступные кредиты для бизнеса
Зеленский анонсирует доступные кредиты для бизнеса
Украинское предприятие производит продукцию для российского ВПК - "Схемы"
Украинское предприятие производит продукцию для российского ВПК - "Схемы"
Интервью
1/5
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 1593
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2511
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3510
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 828
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
2 Просмотров: 1503
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 января 2020
2 Просмотров: 1638
Зелені шмарклі
Не пам'ятаю, де він узявся в моєму житті. У п'ятому класі ми вже вчилися в іншому приміщенні — не там, де молодша школа. На перерві до мене ...
вторник, 07 января 2020 21:10

Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки

  Комментировать
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Государственные банки необходимо расчистить от проблемных кредитов. Фото: ua.news

Государственные банки не имеют достаточно ресурса для кредитования населения, объясняет Gazeta.ua эксперт по вопросам экономики Института Growford Алексей Кущ.

"Они активно вкладывают средства в облигации внутреннего государственного займа, проводят операции с депозитными сертификатами Национального банка. На самом деле являются заложниками государственной политики в стране. Высокой остается учетная ставка НБУ, нет программ компенсации процентных ставок по кредитам малого и среднего бизнеса", - говорит экономист.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: От недвижимости до облигаций: как украинцы хранят деньги

По его словам, государственные банки - чемпионы по уровню проблемных кредитов.

"Стресс-тестирование Нацбанка показало недостаточность капитала Укрэксимбанка и Ощадбанка в размере 25 и 40 миллиардов гривен соответственно. Если в ближайшее время банки не расчистить от токсичных активов и не определить секторальные ниши кредитования, то не стоит ждать широких программ. Например, Приватбанк должен кредитовать малый и средний бизнес, Ощадбанк - население, Укрэксимбанк - экспортные операции. Что видим сейчас? Ощадбанк выдает кредиты как населению, так и государственным компаниям, крупным предприятиям", - резюмировал Кущ.

С 13 декабря 2019-го Нацбанк снизил учетную ставку с 15,5% до 13,5%. Это связано с меньшими темпами роста цен. В годовом измерении инфляция в ноябре замедлилась до 5,1%. Этому способствовало укрепление курса гривны, низкие цены на энергоресурсы, расширение предложения отдельных продуктов питания.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
января

Американец объехал земной шара на велосипеде

Михайлину Коцюбинскую называли аферисткой и не дали выйти замуж

Самое читаемое
Каменских на отдыхе позировала без белья: горячие фото
Каменских на отдыхе позировала без белья: горячие фото
5
 Просмотров: 92993
Обнаженнаая грудь, смелые разрезы и декольте: в чем сияли звезды на красной дорожке кинопремии &quot;Золотой глобус&quot;
Обнаженнаая грудь, смелые разрезы и декольте: в чем сияли звезды на красной дорожке кинопремии "Золотой глобус"
29
 Просмотров: 30717
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
 Просмотров: 27927
Не выдержала психика: прощаются с 25-летним ветераном АТО
Не выдержала психика: прощаются с 25-летним ветераном АТО Просмотров: 14436
Показали трогательные фото животных, способные растрогать любого
Показали трогательные фото животных, способные растрогать любого
12
 Просмотров: 10422
Экономика
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
 Просмотров: 639
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
 Просмотров: 27945
Сколько стоила самая дешевая квартира, которую продали в конце 2019-го
Сколько стоила самая дешевая квартира, которую продали в конце 2019-го Просмотров: 2016
В Украине вырастут выплаты малозащищенным и безработным
В Украине вырастут выплаты малозащищенным и безработным Просмотров: 1233
Украина получила деньги от Нафтогаза в полном объеме
Украина получила деньги от Нафтогаза в полном объеме Просмотров: 585
Больше всего комментируют
10
Активисты пришли на "лекцию" российской блогерши, которая топталась по оккупированному Крыму. Их задержала полиция
6
Порошенко повторил ошибку Зеленского - политолог
3
Выбежала даже бабушка: семья самостоятельно отбилась от грабителей
2
Митрополит Епифаний: эта власть относится к церкви равнодушно
1
Челентано сознался в романе с Орнеллой Мути
Голосов: 22857
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua