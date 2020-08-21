Дешевле не будет: сколько стоят арбузы в пик сезона

В прошлом году в этот же период ягода стоила 1,5-2 грн/кг. Фото: pixabay.com

Из-за увеличения предложения на рынке цены на полосатую ягоду опустились до минимального уровня.

Оптовые цены колеблются в пределах 4-6 грн/кг. В прошлом году в этот же период ягода стоила 1,5-2 грн/кг, пишет ТСН.ua.

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На оптовом рынке Столичный арбуз можно купить в среднем за 5,5-6,5 грн/кг. На львовском Шуваре ягоды продают по 5-5,5 грн/кг.

В начале августа 2020-го года арбузы стоили почти в 3 раза дороже, чем в аналогичный период прошлого года. Низкие температуры воздуха в течение всего мая и первой половины июня не только задержали сезон ранних сортов арбузов на несколько недель, но и сказались на урожае поздних сортов.