Дешевая растаможка и низкие штрафы за евробляхи - Рада поддержала законопроекты

Штраф за "евробляху" снизят со 170 тыс. грн до 8,5 тыс. грн. Фото: pexels.com

Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроекты №4643-д и №4644-д. Ими предлагается ввести дешевую растаможку ввозимых авто в течение 180 дней и существенно снизить штрафы за нерастаможенные евробляхи.

Законопроект №№4643-д предлагает таможенное оформление транспортных средств, ввезенных на территорию Украины до 31 декабря 2020 года по новой формуле, которая будет действовать в течение 180 дней со дня вступления в силу этого закона, передает "Экономическая правда".

Теперь стоимость растаможивания не будет зависеть от стоимости автомобиля. Формулу рассчитывать с учетом возраста, объема и типа двигателя. Действие закона не распространяется на транспорт, не соответствует экологическим нормам "Евро-2" или имеют происхождение из государства-агрессора или временно оккупированных территорий. Растаможить по таким правилам можно 1 автомобиль на человека.

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Ставка акцизного налога к уплате состоит из базовой ставки, а также ставки по объем и тип двигателя. Базовая ставка зависит от возраста авто и колеблется от €0 до €150. Водители транспортных средств, оборудованных двигателем внутреннего сгорания, доплатять €100. Для электрокаров и гибридных авто ставка нулевая. В зависимости от объема двигателя ставки варьируются от €0,25 до €0,5 за 1 куб. см объема цилиндров двигателя.

Проект закона №4644-д вносит изменения в Таможенный кодекс. Он предлагает снизить штраф за незаконное пребывание авто в Украине со 170 тыс. грн до 8,5 тыс. грн. После уплаты штрафа можно или вывезти авто за границу, или растаможить его в Украине.

Проект должен обязать Кабинет министров способствовать снятию с регистрации евроблях в иностранных государствах и обмен соответствующей информацией с Украиной, пишет "РБК-Украина".

Средства от растаможивания таких автомобилей предлагают направить на вакцинацию украинцев от коронавируса.

Полиция Украины получила доступ к базе данных таможни. Это позволит правоохранителям выявлять историю ввозимых автомобилей на польских и литовских номерах. А значит, привлекать к административной ответственности водителей автомобилей на евробляхах.