Депутаты планируют стимулировать пенсионеров работать

Зарегистрировали законопроект №4688. Фото: pexels.com

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №4688, цель которого - стимулирование трудоустройства граждан пенсионного возраста.

Согласно документу, государство должно создать соответствующие возможности для трудоустройства лиц пенсионного возраста. Это поможет увеличить доходы, повысить уровень жизни пенсионеров и уменьшить социальную напряженность в обществе, передает Obozrevatel.

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Проект вносит изменения в статью 8 Закона "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" в части уменьшения размера единого взноса для лиц пенсионного возраста, получают согласно закону пенсию по возрасту. Таким образом, единый взнос для работодателей, у которых работают такие пенсионеры установят в размере 9,573% базы начисления ЕСВ. Максимальная сумма соцвзноса 2021 года составляет 22%.

Это создаст стимул для работодателей при приеме на работу лиц пенсионного возраста и сохранит трудоустройство таких лиц.

Части украинцев увеличат пенсии благодаря росту минимальной заработной платы и повышению прожиточного минимума.