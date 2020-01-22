Депозиты стали менее прибыльными: под какие проценты банки берут деньги

Банки снизили доходность гривневых депозитов на 0,5-2% годовых. Сбережения в долларах и евро также подешевели.

Еще в конце декабря банки начали снижать ставки по вкладам в гривне. Максимальная депозитная ставка на 12 месяцев составляет 17,5% годовых. Столько готовы платить клиентам Альянс Банка и банка Аркада. Наименьшая доходность в Полтава-Банк и Радабанк - 12,5% годовых, передает "Минфин".

Автор: minfin.com.ua Банки в конце прошлого - в начале этого года снизили доходность депозитов.

В долларах наибольшая ставка по вкладу на 12 месяцев составляет 5%. Наименьшую доходность обещает клиентам Пиреус Банк - 2,3% годовых.

Автор: minfin.com.ua Банки в конце прошлого - в начале этого года снизили доходность депозитов.

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Депозиты в евро сроком на год выгоднее всего держать в Мисто Банке - под 5% годовых. Наименьшая доходность в Пиреус Банке - 1,8%.

Автор: minfin.com.ua Банки в конце прошлого - в начале этого года снизили доходность депозитов.

С 13 декабря Национальный банк снизил учетную ставку с 15,5% до 13,5%. Это связано с меньшими темпами роста цен. В годовом измерении инфляция в ноябре замедлилась до 5,1%. Этому способствовало укрепление курса национальной валюты и ослаблению иностранного. С начала года к декабрю доллар подешевел с 27,68 грн до 23,29 грн.