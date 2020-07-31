Деньги вместо пакета малыша: как получить 5 тыс. грн

 
Ексклюзивы
1/5
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
7 Просмотров: 4779
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 792
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
1 Просмотров: 747
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 540
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 1080
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 882
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
1 Просмотров: 4572
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
2 Просмотров: 2358
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 7848
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
1 Просмотров: 1017
Фото
Все фото
0
6
7
8
6
Учетную ставку Нацбанка оставили на низком уровне
Учетную ставку Нацбанка оставили на низком уровне
Посеяли культуру, которую забыли – фермерша промышленно выращивает ревень
Посеяли культуру, которую забыли – фермерша промышленно выращивает ревень
Поставили на закладку больше твердого сыра – владелица овечьей фермы об особенностях бизнеса
Поставили на закладку больше твердого сыра – владелица овечьей фермы об особенностях бизнеса
Бизнес на ягодах – фермер объяснил особенности дела
Бизнес на ягодах – фермер объяснил особенности дела
Начали продавать зелень, даже когда не имели этикетки – переселенки рассказали о необычном бизнесе
Начали продавать зелень, даже когда не имели этикетки – переселенки рассказали о необычном бизнесе
Видео
Все видео
Звонят мошенники: Нацбанк объяснил, что делать
Звонят мошенники: Нацбанк объяснил, что делать
Приватбанк выпустил digital-карту: в чем преимущества нововведения
Приватбанк выпустил digital-карту: в чем преимущества нововведения
5 лет назад Нацбанк стал независимым: что изменилось
5 лет назад Нацбанк стал независимым: что изменилось
В парламенте создано межфракционное объединение "За развитие атомной энергетики"
В парламенте создано межфракционное объединение "За развитие атомной энергетики"
На границе не уменьшаются очереди из заробитчан: как людей спасают от жары
На границе не уменьшаются очереди из заробитчан: как людей спасают от жары
Интервью
1/5
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
7 Просмотров: 4779
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
Просмотров: 621
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 540
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 783
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 468
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2020
Просмотров: 513
Диплом з Антверпена
Два тижні тому донька здала сесію ЗНО. Ми зібрали речі й поїхали в Тальне. Під грушею закріпили гамак. Тепер мала валяється в ньому й чекає ...
пятница, 31 июля 2020 15:10

Деньги вместо пакета малыша: как получить 5 тыс. грн

  Комментировать

Компенсацию стоимости пакета малыша в размере 5 тыс. грн родителям будут начислять через Приватбанк.

После рождения ребенка и в течение 12 месяцев родителям необходимо обратиться в банк и заключить договор об открытии счета со специальным режимом использования и социальной карты, сообщила пресс-служба Минсоцполитики.

Автор: Мінсоцполітики
  Заявление и документы можно подать в электронном виде.
Заявление и документы можно подать в электронном виде.

Далее необходимо обратиться в управление соцзащиты по месту жительства или пребывания со специальным заявлением и пакетом документов.

Необходимо подготовить копию свидетельства о рождении ребенка, копию вида на постоянное проживание или удостоверение беженца, копию документа о присвоении регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов, копию решения об установлении опеки, справку из роддома о неполучении пакета малыша.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пособие на ребенка: назвали случаи, когда одинокие матери могут получать деньги

Заявление и документы можно подать в электронном виде.

Зачисленные на целевой счет средства можно потратить в течение года в определенных магазинах. Покупать за них можно товары для ребенка и роженицы.

В Украине образовался дефицит пакетов малыша. Их должны выдавать каждой роженице в роддоме. В отдельных областях вместо них родителям дают справку, которую нужно нести в управление социальной защиты. Там обещают по телефону позвать за пакетами, только они появятся. Родителям при рождении ребенка выдавать пакеты малыша начали с 1 сентября 2018 года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Деньги вместо пакета малыша: как получить 5 тыс. грн». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
июля

Ветерана АТО расстреляли на глазах у жены

С Кавказа начали выселять турок и курдов

Активистку облили кислотой

Начал действовать закон о двуязычных школах

Космический корабль вблизи сфотографировал поверхность Луны

Самое читаемое
&quot;Ловила купальник&quot;. Модель с 13-м размером груди ошеломила подписчиков
"Ловила купальник". Модель с 13-м размером груди ошеломила подписчиков Просмотров: 8802
К Минску стягивают войска
К Минску стягивают войска Просмотров: 8109
Роддома больше не будут выдавать пакеты малыша: что изменится
Роддома больше не будут выдавать пакеты малыша: что изменится Просмотров: 5706
Расстрел Mercedes на трассе: назвали имя убитого и показали фото
Расстрел Mercedes на трассе: назвали имя убитого и показали фото
 Просмотров: 5508
Тайсон потерял $80 млн за поражение от следующего соперника Кличко
Тайсон потерял $80 млн за поражение от следующего соперника Кличко
 Просмотров: 5310
Экономика
Кипр становится центром Европейского IT-бизнеса - Карташов
Кипр становится центром Европейского IT-бизнеса - Карташов Просмотров: 9
Для предпринимателей в Украине запустят образовательный сериал
Для предпринимателей в Украине запустят образовательный сериал Просмотров: 72
Почему доллар подорожал: в Нацбанке дали ответ
Почему доллар подорожал: в Нацбанке дали ответ 1 Просмотров: 432
Еще один заместитель главы НБУ ушел с должности
Еще один заместитель главы НБУ ушел с должности Просмотров: 288
Украина будет продавать за границу рекордное количество зерна: подробности
Украина будет продавать за границу рекордное количество зерна: подробности Просмотров: 207
Больше всего комментируют
8
Федыне вручили обвинительный акт по делу об угрозах президенту
7
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
4
Розыск полтавского террориста: озвучили неожиданную версию
2
Новый полицейский скандал: на издевательства в отделении пожаловался ветеран АТО
2
Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию на Минских переговорах
Голосов: 24986
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua