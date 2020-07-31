Деньги вместо пакета малыша: как получить 5 тыс. грн

Компенсацию стоимости пакета малыша в размере 5 тыс. грн родителям будут начислять через Приватбанк.

После рождения ребенка и в течение 12 месяцев родителям необходимо обратиться в банк и заключить договор об открытии счета со специальным режимом использования и социальной карты, сообщила пресс-служба Минсоцполитики.

Автор: Мінсоцполітики Заявление и документы можно подать в электронном виде.

Далее необходимо обратиться в управление соцзащиты по месту жительства или пребывания со специальным заявлением и пакетом документов.

Необходимо подготовить копию свидетельства о рождении ребенка, копию вида на постоянное проживание или удостоверение беженца, копию документа о присвоении регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов, копию решения об установлении опеки, справку из роддома о неполучении пакета малыша.

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Заявление и документы можно подать в электронном виде.

Зачисленные на целевой счет средства можно потратить в течение года в определенных магазинах. Покупать за них можно товары для ребенка и роженицы.

В Украине образовался дефицит пакетов малыша. Их должны выдавать каждой роженице в роддоме. В отдельных областях вместо них родителям дают справку, которую нужно нести в управление социальной защиты. Там обещают по телефону позвать за пакетами, только они появятся. Родителям при рождении ребенка выдавать пакеты малыша начали с 1 сентября 2018 года.