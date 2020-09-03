Деньги, предназначенные для субсидий, отдадут на ремонт дорог

Проект закона предусматривает увеличение расходов Государственному агентству автомобильных дорог. Фото: unsplash.com

Из Госбюджета планируется выделить 2,159 млрд грн на ремонт дорог.

Соответствующий проект закона предусматривает увеличение расходов Государственному агентству автомобильных дорог на:

- улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования государственного значения,

- строительство, капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог местного значения и мостовых переходов.

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Кроме того, законопроект предусматривает выплаты:

- Министерству внутренних дел на 750 млн грн;

- всем областным государственным администрациям по общему фонду в целом на 243,7 млн. грн.

- Министерству юстиции по общему фонду на 17,3 млн грн;

- Государственном бюро расследований по общему фонду на 68,6 млн грн;

- Министерству энергетики Украины по общему фонду на 9,8 млн грн.

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Дополнительные расходы покроют за счет:

- увеличения доходов государственного бюджета на 750 млн грн в части неналоговых поступлений;

- уменьшения расходов Министерству социальной политики на 2,1 млн грн за выплату льгот и субсидий на жилищно-коммунальные услуги,

- уменьшения расходов Министерству охраны окружающей среды и природных ресурсов на 9,8 млн грн..

Законопроект предлагает отменить ограничения по предельной величине местного долга, если связанные с ним расходы не будут превышать в следующих бюджетных периодах 30% объема субвенции, выделенной на строительство и содержание дорог.

Национальную программу "Большая стройка", которую инициировал президент Владимир Зеленский, поддерживают 64,2% украинцев.