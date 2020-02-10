Деньги на няню: сколько семей получили государственную компенсацию

Компенсация расходов на услуги няни выплачивается на ребенка до 3 лет. Фото: Уніан

Украинские семьи уже год могут получить компенсацию стоимости услуг няни. Правительственная программа "Муниципальная няня" начала работать в конце января 2019-го.

Родителям предлагают компенсировать часть стоимости услуг няни для ребенка до 3 лет в размере прожиточного минимума на детей в возрасте до 6 лет. В 2019-м выплачивали 1626 грн. 2020-го сумма выросла до 1779 грн, сообщили Gazeta.ua в Министерстве социальной политики.

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С начала действия программы по компенсации расходов обратились 7296 семей.

Больше всего обращений зарегистрировали в Полтавской области. Там за компенсацией обратились 1437 семей. В Ровенской области документы подали 1162 семьи, Львовской - 726, Киеве - 707, Николаевской области - 590.

Чтобы получить деньги, родителям нужно самостоятельно найти няню и заключить с ней официальный договор о трудоустройстве. После этого необходимо подать документы в отделение соцзащиты по месту жительства. Также приложить копию договора с няней, свидетельство о рождении ребенка, копию страниц паспорта мамы, подтверждающие документы об оплате услуги няни - выписку с банковского счета, расчетную квитанцию.