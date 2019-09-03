Деньги есть: в Минфине объяснили, как будут погашать долги

На погашение и обслуживание внутреннего и внешнего долгов до конца года надо направить 169 млрд грн. Фото: answiki.org.ua

Украина готова погасить долговые платежи до конца года.

"Сегодня на гривневом и валютном счетах правительства находится около 130 миллиардов гривен. Мы готовы к прохождению этого года до конца", - заявила министр финансов Оксана Маркарова, пишет Сегодня.

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На погашение и обслуживание внутреннего и внешнего долгов до конца года надо направить 169 млрд грн. В бюджете 2020-го также заложат средства на погашение долгов.

В мае 2019-го соотношение госдолга и ВВП страны опустилось ниже 60%. То есть уровень госдолга достиг безопасного уровня.

На едином казначейском счете Украины по состоянию на 1 сентября 2019-го находится 61,82 млрд грн. Такая сумма - одна из самых высоких в истории. Больше было в сентябре 2017 года - 63,15 млрд грн.